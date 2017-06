Mechelen - Zo’n 5.000 bezoekers kwamen zondag naar het Rozenfeest in de rozentuin van het Vrijbroekpark. Er werden heel wat activiteiten georganiseerd, waarbij de roos centraal stond.

De prachtige rozentuin van het Vrijbroekpark is door de World Federation of Roses Societies bekroond met de Award of Garden Excellence als een van de mooiste in de wereld. Hiervoor komen mensen van heinde ...