Mechelen - Op een zonovergoten Grote Markt vierde Mechelen voor het eerst Wereld Vluchtelingendag. Rond een authentieke berbertent werd er gezongen, gedanst en gegeten. Afgevaardigden van verschillende gemeenschappen tekenden ook een verklaring voor op.rechte vrede.

Wereld Vluchtelingendag werd in 2000 in het leven geroepen door de Verenigde Naties en vraagt meer begrip voor mensen die hun land moeten ontvluchten. De organiserende vzw’s Welcome in Mechelen en VOEM ...