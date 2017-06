Graspop klokt af op 155.000 bezoekers

Dessel - 155.000 liefhebbers van het stevigere gitaarwerk uit 79 landen hebben de voorbije drie dagen hun weg naar Dessel gevonden voor de 22ste editie van Graspop Metal Meeting. De affiche - meer dan 100 bands sterk - bestond uit een mix van het beste uit de hedendaagse nationale en internationale rock- en metalscene.

Zo bracht Rammstein een explosieve show op een volledig uitverkochte eerste festivaldag. Ook talent van eigen bodem als Amenra en Brides Of Lucifer stonden er. Voorts werden ook de optredens van Dee Snider, Epica, Max & Iggor Cavalera, Gojira, Five Finger Death Punch, In Flames, Steel Panther en Scorpions gesmaakt door het publiek.

Graspop Metal Meeting pakte dit jaar uit met een herzien mobiliteitsplan en dat deed zijn werk. Vijfduizend festivalgangers maakten gebruik van het speciaal e-treinbiljet. De gratis shuttlebussen vanaf de Kiss & Ride, Metal Park en Mol station kenden groot succes. De vele fietsende festivalgangers werden met unieke goodies beloond.

Deze festivaleditie was warm en op zondag zelfs tropisch warm. Een speciale ploeg werd ingezet om de festivalgangers en medewerkers te voorzien van water. Iedereen werd ook geadviseerd om zich te beschermen tegen de zon. Water aan de toiletblokken was drinkbaar en werd veelvuldig geconsumeerd.

De 23ste editie van Graspop Metal Meeting vindt plaats op 22, 23 en 24 juni.