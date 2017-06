Duizendtal Marokkaanse Mechelaars op betoging Grote Markt

Mechelen - Naar schatting 1.000 Marokkaanse betogers zakten zondagavond af naar de Grote Markt in Mechelen. Onder hen opvallend veel gezinnen met kinderen. Met hun actie wilden de deelnemers steun betuigen aan de volksbeweging die in verschillende steden in Marokko al wekenlang protesteert tegen de overheid.

De Mechelse betoging werd georganiseerd door Hirak Mechelen RIF, een recent opgericht actiecomité. Woordvoerder Mohammed El Onali roept op om onmiddellijk alle politieke gevangenen vrij te laten. “Sinds de volksbeweging in Marokko massaal de straten opkomt, worden er regelmatig kopstukken opgepakt. De bevolking heeft genoeg van de corruptie. Overal in Marokko wordt betoogd voor meer sociale rechtvaardigheid, voor beter onderwijs en voor vrijheid. Vooral in de regio Al Hoceima bij het Rifgebergte, van waaruit ongeveer de helft van de Marokkaanse gemeenschap in Mechelen afkomstig is, zijn er grote problemen.”

Omar en Abdelhamid hebben een vlag om de schouders en komen mee protesteren. “Wij komen mee betogen om onze vrienden en familieleden te steunen die in Marokko wonen. Zij hebben het erg zwaar. Onderwijs en gezondheidszorg krijgen veel te weinig aandacht,” zegt Omar Benamar (25). Zijn vriend Abdelhamid El Hannoudi (23) is er van overtuigd dat de Marokkaanse overheid rekening zal houden met hun protest. “Vrienden van mij filmen de betoging en streamen ze online via de sociale media.”

Foto: Ward Bosmans

Foto: Ward Bosmans

Foto: Ward Bosmans

Foto: wabo