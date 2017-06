GRASPOP. Mastodon bewijst dat ook drummers kunnen zingen

De Amerikaanse groep Mastodon heeft zondagavond een schitterend optreden gegeven op het hoofdpodium van Graspop. Ze hebben een speciale drummer: eentje die zingt.

Drummer Brann Dailor zong samen met Brent Hinds en Troy Sanders de sterren van de hemel. De melodieuze en strakke muziek van Mastodon is snoeihard, maar de mannen slaagden erin om met hun forse stemmen mooi boven de gitaarmuur uit te komen. De nummers gingen vaak over verlies en slepende ziektes, maar soms ook over durven jezelf te zijn.

Kvelertak Foto: © Gil Plaquet

Door de hitte zochten veel Graspop-gangers koelte in de tent. Daar speelde in de namiddag de Noorse groep Kvelertak, die death metal combineert met klassieke gitaarrock uit de jaren zeventig. De teksten worden in het Noors gebruld. Er ontstond vooraan een spontane moshpit, waarbij mensen opzettelijk tegen elkaar liepen om stoom af te laten.

Als iemand viel, werd die meteen weer opgeraapt. Metalfans zijn hard, maar hun hart is van peperkoek. Kvelertak speelde een strakke en onderhoudende set, met veel mooie melodieën. Het is alleen jammer dat bruller Erlend Hjelvik niet altijd boven de gitaarmuur uitkwam.

Mastodon Foto: © Gil Plaquet

Mastodon Foto: © Gil Plaquet

Kvelertak Foto: © Gil Plaquet

Kvelertak Foto: © Gil Plaquet