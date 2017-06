Fakkeltocht verbindt Levensloop Turnhout met Levensloop Neteland

Herentals - Een Levensloop is een sponsortocht waarbij teams geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Dit jaar vindt het evenement zowel in Turnhout als Herenthout plaats. Herentals fungeert als halte voor een verbindende fakkeltocht.

Levensloop vindt dit jaar in 26 verschillende gemeentes plaats. In onze contreien gaat het om Levensloop in Turnhout op 24 en 25 juni en de Levensloop in Herenthout op 1 en 2 juli. Die volgen elkaar niet alleen week na week op, ze worden ook door een fakkeltocht symbolisch met elkaar verbonden. Die fakkel draagt het vuur van Levensloop over van de ene naar de volgende deelnemende gemeente..

Op zondag 25 juni vertrekt het vuur van Levensloop in Herenthout en komt de fakkel aan in Herentals als tussenstop. Om 18u ontvangt het stadsbestuur de atleten en begeleiders in de Lakenhal. Het startschot van de volgende etappe, richting Vorselaar, wordt gegeven op maandag 26 juni om 18u.