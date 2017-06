Terreuraanval aan de gang op populair vakantieresort in Mali: “Meerdere doden en gewonden”

Er is op dit moment een terreuraanval aan de gang op een vakantieresort in Mali dat erg populair is bij westerse toeristen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden, aldus de VN-Missie in Mali (Minusma) aan persagentschap AP.

De aanval vindt plaats op Le Campement, een luxueus vakantieresort in Dougourakoro, ten oosten van de Malinese hoofdstad Bamako. Getuigenissen spreken van meerdere schoten en er stijgt ook een rookpluim uit boven het resort. Een lid van Minusma, de VN-Missie in Mali, zegt tegen AP dat er meerdere doden en gewonden vielen. Een concreet aantal is echter niet bekend. “We vermoeden dat er ook heel wat mensen gegijzeld gehouden worden.”

Het Malinese leger, versterkt met leden van de Franse antijihadisme-eenheid Barkhane, is ter plaatse. “De ordediensten zijn massaal aanwezig op de site, het hele resort en de omgeving werden afgesloten”, aldus een woordvoerder van de minister van Veiligheid. De regering vermoedt dat de aanval het werk is van jihadisten.

Het Afrikaanse land voert al jaren een hevige strijd tegen de opkomst van de jihadisten. In november van 2015 kwamen er nog meer dan twintig mensen - onder wie twee Belgen - om het leven bij een gijzeling in een Radisson Blu-hotel in Bamako. Toen zat een aan al-Qaeda gelieerde groep achter de aanval. In maart van vorig jaar werd het hotel Nord-Sud in Bamako aangevallen. Op dat moment verbleef er een missie van de Europese Unie in het hotel.

Sinds de gijzeling was in Mali de noodtoestand van kracht. Die werd afgelopen april nog maar eens verlengd met zes maanden.