Vzw ArmenTeKort pakt kansarmoede aan in Geel en omstreken. Buddy’s gezocht !

Geel - Na een aantal jaren enkel actief te zijn in Antwerpen, start vzw ArmenTeKort met de steun van Leader-subsidies een buddywerking in Geel! Geïnteresseerden zijn welkom op een infosessie op donderdag 29 juni 2017 om 19u in den Echo (Diestseweg 144 in Geel).

Het doel is om ook in de Zuiderkempen kansarmoede aan te pakken door middel van buddytrajecten. Daarom is men volop aan het zoeken naar Kempenaren die zich willen inzetten voor iemand die het moeilijk heeft. Kansrijken helpen kansarmen te groeien in hun eigenwaarde gevoel. Een buddy trekt om de veertien dagen op met de kansarme. Het is een soort georganiseerde vriendschap. Buddy's zijn die mensen die een volle agenda hebben, die echt kansrijk zijn.

Indien je graag buddy wil worden in Geel en omstreken, ben je zeker welkom op de maandelijkse infosessies in den Echo (Diestseweg 144 2440 Geel). Op die avond vertellen we je meer over de visie en de missie van ArmenTeKort en hoe onze opleiding en het buddytraject precies in elkaar zit.

De eerste opleidingen voor Kempische buddy’s worden eind september georganiseerd. De eerste 3 workshops vinden plaats op 23 en 30 september en op 7 oktober 2017 in het Atheneum in Geel. Meer opleidingen volgen nog in de toekomst.

Evelien Dams is de coördinator voor dit Leader-project. Als je vragen hebt of graag eens kennis wil maken, aarzel niet om contact met haar op te nemen,

evelien.dams@armentekort.be of 0478/794467