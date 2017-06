Bewoners van Londense woontoren krijgen 5.500 pond

Bewoners van de Grenfell-woontoren in Londen wier woning is verwoest, krijgen van de regering een vergoeding van minstens 5.500 pond, zo hebben meerdere Britse media zondag op gezag van Downing Street gemeld.

Volgens SkyNews zal elk getroffen huishouden 500 pond in baar geld krijgen, de rest passeert via het Departement voor Werk en Pensioenen. Wie het geld nodig heeft, kan het al vanaf maandag krijgen en wanneer gewenst.

In een verklaring verspreid door de openbare omroep BBC, belooft premier May dat haar regering “absoluut al het mogelijke zal blijven doen om de getroffenen te helpen in de moeilijke dagen, weken, maanden en jaren die eraan komen”.