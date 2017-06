Donna Vekic verovert in Nottingham tweede WTA-titel

Donna Vekic (WTA-70) heeft zondag het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham (250.000 dollar) op haar palmares gebracht. De twintigjarige Kroatische nam in de finale in drie sets de maat van de Britse Johanna Konta (WTA-8). Na 2 uur en 29 minuten stonden de 2-6, 7-6 (7/3) en 7-5 setstanden op het scorebord.

Voor Vekic is het haar tweede toernooizege op het WTA-circuit. Drie jaar geleden schreef ze het WTA-toernooi van Kualu Lumpur op haar naam.

Konta en Vekic stonden allebei voor de vijfde keer in een WTA-finale. De Britse won drie WTA-toernooien. Dit seizoen was ze de sterkste in Miami en Sydney.