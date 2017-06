Portugal slikt in extremis gelijkmaker tegen Mexico, videoref keurt voor het eerst doelpunt af

Portugal en Mexico hebben elkaar op de eerste speeldag in groep A van de Confederations Cup in bedwang gehouden. Beide teams scoorden tweemaal in de Kazan Arena. Bij een 0-0 tussenstand keurde de videoref een Portugees doelpunt af. Het was de eerste keer dat de videoscheidsrechter op de Confederations Cup ingreep.

Mexico begon met het meeste pit aan de partij, maar het kon de Portugese defensie niet ontregelen. Na twintig minuten stak de Europese kampioen de eerste maal zijn neus aan het venster. Cristiano Ronaldo poeierde een afvallende bal op de lat, Pepe werkte hem in de herneming wel in doel. De Portugezen gingen aan het juichen, maar de videoref keurde het doelpunt af voor buitenspel eerder in de aanval.



Pepe Canceled Goal by Video Assistant Referee... par wc2018

Uitstel van executie zo bleek, want Quaresma (34.) zorgde niet veel later toch voor de 1-0. Lang kon Portugal de voorsprong niet vasthouden. Hernández (42.) prikte nog voor rust de gelijkmaker tegen de touwen.

Quaresma's goal for Portugal against Mexico in the 2017 Confederations Cup.

pic.twitter.com/cJoaHHH2GU — Besiktas Talk (@BesiktasTalk) 18 juni 2017

Mexico back on level terms thanks to Javier Hernandez's diving header! 1-1 pic.twitter.com/BOT06Z95Zu — Goal Zone (@goalzone099) 18 juni 2017

Na de rust verwaterde het spel en leken beide ploegen tevreden met een gelijkspel. Met het laatste fluitsignaal in zicht voerde Portugal het tempo toch wat op. Eerst zag invaller André Silva zijn kopbal nog gered, maar een handvol minuten later trapte Cédric (86.), via een Mexicaans been, de 2-1 binnen. Opnieuw vroeg de videoref tijd voor bijkomende analyse, maar ditmaal werd de treffer finaal wel goedgekeurd.

Le 2nd but du Portugal en Coupe des Confédérations inscrit par Cédric contre le Mexique. pic.twitter.com/UJXfk6EG48 — Primeira Liga FR (@PrimeiraLigaFR) 18 juni 2017

Portugal leek de drie punten te pakken, maar met een rake kopbal, paal-binnen, sleepte Moreno in blessuretijd (90.+1) alsnog een gelijkspel uit de brand.

Rusland, dat zaterdag Nieuw-Zeeland met 2-0 klopte, voert poule A aan met drie punten. Mexico en Portugal volgen met een punt, voor een puntenloos Nieuw-Zeeland. Op 21 juni staat de volgende speeldag in groep A op de agenda. Rusland kijkt Portugal in de ogen en Mexico ontmoet Nieuw-Zeeland.