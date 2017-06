Parlementsverkiezingen Frankrijk: “Partij van president Macron behaalt absolute meerderheid”

De presidentiële partij La République en Marche! en haar bondgenoot MoDem hebben na de tweede ronde van de parlementsverkiezingen een absolute meerderheid in de Nationale Assemblée, zo blijkt zondagavond uit prognoses. Daarmee is de macht van de nieuwe president Emmanuel Macron nog meer gecementeerd.

Het bondgenootschap rond president Emmanuel Macron zou goed zijn voor 355 tot 425 zetels in het parlement dat 577 zetels telt, aldus afzonderlijke prognoses van Kantar Public-onepoint, IPSOS-Sopra Steria en Elabe. Kantar Public-onepoint en Ipsos geven de LREM en Modem 355 tot 360 zetels, Elabe 395 tot 425 stuks. De meerderheid kan zwakker uitvallen dan verwacht, want opiniepeilingen hadden tot 470 mandaten mogelijk geacht.

Als grootste oppositiepartij zijn Les Républicains/UDI (Union des démocrates et indépendants) goed voor 95 tot 133 zetels. Het bondgenootschap van de Parti socialiste (PS) met PRG (Parti radical de gauche) behaalt tussen de 27 en 49 zetels. Na de afgang van zijn partij - bij de verkiezingen in 2012 behaalde zij nog een meerderheid - neemt eerste secretaris van de PS Jean Christophe Cambadélis ontslag. “Links moet een nieuwe cyclus beginnen”, zei hij.

Het extreemlinkse La France Insoumise zou uitkomen op 10 tot 30 zetels.

Nederlaag voor vicevoorzitter Front National

Als vicevoorzitter van het extreemrechtse Front National (FN) heeft Florian Philippot zondag in het zesde kiesdistrict in het departement van de Moezel zijn duel verloren van Christophe Arend, kandidaat van La République en Marche!, zo heeft televisiezender TF1 gemeld.

Terwijl FN in het uittredend parlement twee zetels heeft, komt de partij nu uit op vijf tot acht zetels. Maar ze heeft dus niet het vereiste minimum van vijftien zetels om een fractie te vormen.

Als voorzitster van het FN zegt Marine Le Pen in haar kiesdistrict met 58 procent van de stemmen wel te zijn gekozen. Zij zal daarmee voor het eerst in de Nationale Assembblée zetelen. Le Pen noemde het schandalig dat zij, ondanks drie miljoen stemmen voor het FN in de eerste ronde, geen parlementsfractie kan vormen en zegt dat de partij zeker zes verkozenen heeft.

In opspraak geraakte minister herverkozen

Als minister voor de Cohesie van de territoria is Richard Ferrand van de presidentiële partij La République en marche herverkozen, ondanks zijn gerechtelijke perikelen. Ferrand haalde het in zijn kiesdistrict in de Finistère van de kandidaat van Les Républicains, Gaëlle Nicolas.

Hij was een van de eerste kopstukken van de Parti socialiste om die te verlaten en zich aan de zijde te scharen van de toen nog toekomstige president Emmanuel Macron.

Jean-Luc Mélenchon haalt het

De vroegere presidentskandidaat en bezieler van de radicaal-linkse partij France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, heeft in het vierde kiesdistrict van des Bouches-du-Rhône zijn duel met Corinne Versini van de presidentiële partij La République en Marche! gewonnen.

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen was Mélenchon goed voor 19,58 procent van de stemmen. Hij toonde zich zondag tevreden over het resultaat van het bondgenootschap van zijn partij met de communisten. Volgens prognoses van de opiniepeilers zouden zij samen aan 28 tot 30 zetels komen.

Mélenchon riep zijn aanhang op de “kracht van het absenteïsme” als “kracht van de revolutie” te gebruiken. Er zou 56,6 procent van de kiesgerechtigden niet zijn gaan stemmen, een diepterecord sinds de stichting van de Vijfde Republiek ibn 1958. “Ons volk is in een soort van staatsburgerlijke staking getreden”, zei de politicus.

Hij meende ook dat president Emmanuel Macron “niet de legitimiteit heeft voor een sociale staatsgreep”. “Ik roep tot de vorming van een sociaal, politiek en cultureel volksfront op”, zei Mélenchon.

Lage opkomst

Nog volgens prognoses beliep de participatie aan de stembusgang zowat 43 procent, een nieuw laagterecord. Zowat 56 procent van de kiesgerechtigden zou niet zijn gaan stemmen, een diepterecord.

Ook bij de eerste ronde van de verkiezing vorige week, die eveneens een historisch hoge afwezigheidsgraad van 51,3 procent kende, eindigde de partij van Macron samen met zijn coalitiepartner Mouvement démocrate op eerste plaats met 32,3 procent van de stemmen, vanop een afstand gevolgd door de Les Républicains met 21,5 procent.

Eerste politieke stappen

Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Foto: AFP

Geen enkele presidentiële partij was de voorbije decennia zo machtig als die van Macron. De rechterzijde komt volgens de peilingsinstituten op slechts 60 à 90 zetels uit, terwijl de zwaar gehavende socialisten samen met hun bondgenoten 20 à 35 zetels zouden halen. Dat is niet minder dan een aardverschuiving.

Voor alles betekent het succes van Macron een echt nieuw begin in de Assemblée. De helft van de kandidaten van La Républiqe en Marche zijn zij-instromers die hun eerste stappen in de politiek zetten. Onder hen zijn bekende figuren als de wiskundige Cédric Villani, maar ook een pak nieuwe gezichten.

Villani ziet in de onervarenheid een voordeel: als de politiek zo ingewikkeld wordt dat ze een lange opleiding vergt, “dan is er een democratisch probleem”, zei hij aan de krant Libération.

Veel nieuwkomers: dat is ook een risico voor Macron. Talrijke volksvertegenwoordigers zullen zich eerst in het parlementaire werk moeten inwerken. En hoewel de president zowel mensen van rechts als van links aanspreekt, is het niet zeker dat de reuzenfractie bij alle thema’s aan één touw trekt. Anderzijds is de meerderheid zo groot dat afwijkende stemmen geen gevaar vormen.