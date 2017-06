En jij... wat zou jij doen als burgemeester?

Geel - Beweging.net Geel daagt alle verenigingen uit om frisse ideeën voor de samenleving in Geel voor te stellen. Dat kan schriftelijk of zelfs online. Tegen november 2017 willen ze alles bundelen.

Naar goede gewoonte nodigt Beweging.net Geel regelmatig de Geelse verenigingen uit bij pot en pint om een ferme babbel op te zetten over het werken en leven in Geel.

ACW heeft af te rekenen met heel wat problemen. Arcopar blijft als een boemerang terug komen. Zelfs het café ACW veranderde van naam. Na de historisch slechte verkiezingsuitslag in 2012, de pittige discussies binnen CD&V Geel, de naamsverandering van ACW naar Beweging.net, het afscheuren van de Geelse CD&V is Beweging.net Geel volop bezig om een sociaal beleid uit te stippelen voor Geel.

Beweging.net weet nog niet of zij met een partij naar de kiezer zullen trekken in 2018. "Daar zijn we nu niet mee bezig. We willen wel degelijk doordachte voorstellen uitwerken en dan op zoek gaan naar mensen die onze voorstellen politiek willen uitwerken. De Geelse CD&V heeft gezegd met ons nog in gesprek te gaan maar dat is nog niet gebeurd."

Beweging.net roept iedereen op om frissen ideetjes rond werken en leven in Geel, mobiliteit, wonen, verenigingsleven, ondersteunen van mensen in moeilijkheden, onze parochies.... te spuien op http://www.IEDEREENBURGEMEESTER.BE

"Wat zou jij doen als je burgemeester zou zijn? Stel dat jij het hier voor het zeggen had?"

Beweging.net zal tot november alle ideetjes verzamelen. Als je wil, komen ze ook langs in uw vereniging om zo van gedachten te wisselen.