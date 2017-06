Red Dragons zijn maatje te klein voor Europees kampioen (en moeten dus bang afwachten)

In hun negende en laatste wedstrijd van de World League volleybal hebben de Red Dragons (FIVB-18) zondag in de Antwerpse Lotto Arena een 0-3 nederlaag geleden tegen Frankrijk (FIVB-9). De setstanden waren 21-25, 16-25 en 16-25.

Twee weken geleden in het Servische Novi Sad waren de Belgen nog te sterk voor titelverdediger Servië (3-0/FIVB-10) en de Verenigde Staten (3-1/FIVB-3), nadat ze de campagne begonnen waren met een 2-3 nederlaag tegen Canada (FIVB-8). Vorig weekend gingen de troepen van bondscoach Vital Heynen in de Iraanse hoofdstad Teheran met een vijfsetter onderuit tegen het gastland (FIVB-7), klopten ze Argentinië (FIVB-6) met 3-2 en verloren ze van Servië met 3-0. In Antwerpen helt de balans naar twee nederlagen - tegen Canada (3-2) en Frankrijk (3-0) - en één zege tegen Italië (FIVB-4/3-1).

De Belgen hadden een zege nodig om zich te plaatsen voor de Final 6 in Brazilië. Ze zijn nu afhankelijk van de uitslagen in de andere wedstrijden later op de avond. Na negen wedstrijden - vier zeges en vijf nederlagen - staan de Belgen in de stand voorlopig vijfde (op twaalf teams) met veertien punten.

Opstelling: Van den Dries 13, Deroo 8, Van de Voorde 3, Valkiers, Rousseaux 5, Van de Velde 4, libero Stuer. Kwamen in: Lecat 3, Klinkenberg 1, Verhees 2, Van Walle 1, Ribbens, D'Hulst.