Dennis overklast iedereen in slottijdrit, Spilak is de eindwinnaar in Zwitserland

Simon Spilak is zoals verwacht de eindwinnaar geworden in de Ronde Van Zwitserland. De Sloveen van Katusha had een ruime bonus van bijna een minuut voor de tijdrit op de slotdag en kwaml niet in de problemen. Hij werd vijfde, voldoende voor zijn tweede eindzege in Zwitserland. De zege in de race tegen de klok was voor Rohan Dennis (BMC), voor ploegmaats Küng en Caruso.

De eerste toptijd was meteen die van Rohan Dennis. De Australiër van BMC klokte 36 minuten en 30 seconden aan de meet. Opvallend: de organisatie had een tijd berekend die zou moeten volstaan voor ritwinst. Die lag maar liefst 48 seconden hoger. Daarmee verpulverde hij ook de richttijd die Ryan Mullen had neergezet.

Ook Yves Lampaert had een sterke dag en zette een uitstekende tijd neer. Hij kwam na 38’14” over de meet en stond even tweede in de uitslag. Sep Vanmarcke reed naar een tijd van 39’12 en was daarmee virtueel vijfde.

Maar de tijd van Dennis was voor iedereen te hoog gegrepen. Ploegmaat Küng was sterker op het laatste stuk, maar strandde wel op 29” van zijn BMC-collega. Even hadden we zelfs een volledig BMC-podium, want Van Garderen kwam binnen op 1’02”. Het was wachten op een Spaanse delegatie om daarin verandering in te brengen. Soler slaagde er pas als tweede in om minder dan een minuut toe te geven op Dennis. Landgenoot Izagirre deed zelfs nog enkele seconden beter, al kwamen ook zij niet in de buurt van de besttijd.

Ondertussen verbaasde Pozzovivo iedereen met een uiteindelijke achtste plaats, maar het was vooral uitkijken naar de klassementsmannen. Caruso wilde zijn tweede plaats in de stand vasthouden en slaagde daar met glans in. Hij reed sneller dan Steven Kruijswijk en zorgde voor een volledig BMC-podium, door op 47” van Dennis te finishen. Dan was het enkel nog wachten op Spilak, die een prima tijdrit neerzette en beslag legde op de vijfde plaats. Het volstond voor de eindzege, zijn tweede in Zwitserland.

Bekijk hier de volledige uitslag en de eindstand!

Uitslag:

1. Rohan Dennis (Aus/BMC) de 28.6km in 36:30 (gem. 47.0137km/u)

2. Stefan Kung (Zwi/BMC) op 0:29

3. Damiano Caruso (Ita/BMC) 0:47

4. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:51

5. Simon Spilak (Sln/KAT) 0:51

6. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:54

7. Marc Soler (Spa/MOV) 0:58

8. Domenico Pozzovivo (Ita/ALM) 01:00

9. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 01:02

10. Patrick Bevin (NZe/CDT) 01:04