Gevelbekleding van uitgebrande wolkenkrabber verboden in Groot-Brittannië

De bij de Grenfell Tower gebruikte gevelbekleding is verboden in Groot-Brittannië. Dat heeft minister van Financiën Philip Hammond zondag volgens meerdere Britse media gezegd. Er zijn speculaties dat die in 2016 geplaatste gevelbekleding een rol in het drama kan hebben gespeeld.

“Ik begrijp dat de bewuste gevelbekleding, deze brandbare gevelbekleding die in Europa en de VS is verbonden, hier (in Groot-Brittannië) ook verboden is”, zei de bewindsman tegenover de openbare omroep BBC. Er wordt onderzocht of de voorschriften inzake brandbeveiliging al of niet met voeten zijn getreden.

Volgens de commerciële zender ITV zou ervoor gekozen zijn geen brandwerende gevelbekleding te kiezen die 2 pond per paneel meer kost.

De nieuwe minister voor Londen Greg Hands heeft tegenover de commerciële zender Sky gezegd dat het politie-onderzoek naar de brand ook zowel de gevelbekleding zelf als de manier waarop die is aangebracht bekijkt. Ook volgens Hands zou de gevelbekleding niet volgens de regels zijn geweest, al nuanceert hij door te zeggen dat eerst dient uitgeklaard welke er precies is gebruikt.

Volgens de Londense burgemeester Sadiq Kahn zijn torens die in de jaren zestig en zeventig zijn gebouwd, zoals Grenfell, niet volgens de huidige normen opgetrokken. Een gevolg van de tragedie kan zijn dat de ergste misrekeningen uit die jaren systematisch worden afgebroken, schreef hij in het zondagsblad The Observer.

Volgens de Britse nationale gezondheidsdienst NHS blijven er nog negen mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis.