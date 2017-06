Vlaamse moeder en dochter zijn alles kwijt bij bosbranden in Portugal: “Opeens kwam er een tornado onze richting uit”

Bij hevige bosbranden in Portugal zijn minstens 62 doden gevallen. Onder de slachtoffers bevinden zich geen Belgen, zo liet Buitenlandse Zaken weten. “Wij volgen de situatie op de voet”, luidt het. Wel zijn er Belgen die in het getroffen gebied wonen, en heel wat schade aan hun eigendommen hebben opgelopen.

Catherine Vervisch en haar dochter Lynnis wonen al vijf jaar in Portugal en verhuren er vakantiehuisjes in Quinta do souto. Ze zijn net op tijd ontsnapt aan de vlammenzee, maar zijn wel alles kwijt door de zware bosbranden.

“Opeens kwam er een tornado onze richting uit, een hele zware wind. Ik zag kleine vonkjes naar beneden vliegen. Ik probeerde die eerst nog uit te stampen”, getuigt Catherine aan VTM NIEUWS. “Ik had snel door dat ik naar huis moest rennen. Ik heb naar mijn dochter geroepen, maar ze hoorde me niet door het lawaai van de tornado. ‘Vluchten, vluchten’”, riep ik constant.

Catherine en Lynnis zijn zo snel mogelijk in de auto gestapt, ze heeft haar andere dochter opgepikt en reed dan zo ver mogelijk weg. Onderweg zien ze meteen de schade van de brand. “Je zag dat het dorp al helemaal omgeven in de vlammen stond, zelfs tot kilometersver. Ik heb gezegd: ‘Nu moeten we kijken voor ons leven. Maar uiteindelijk is dat allemaal niets. Je bent eruit, je bent gered. En je weet: je hebt nog een toekomst. Alles is weg, ons huis is weg. Maar we kunnen wel nog eten en slapen.”

Foto: EPA

Vrienden kwijt

Catherine en Lynnis beseffen dat ze geluk hebben gehad. Al hebben ze ook schrik dat er vrienden in de brand gebleven zijn. “Er wonen veel oudjes in het dorp, die hebben geen wagen of zijn slecht te been. Mijn vriendin heeft ook geen auto. Ik weet het niet, misschien zijn we veel vrienden kwijt.”

Catherine en haar gezin worden nu opgevangen door kennissen, want het kan nog weken duren vooraleer ze terug naar huis kunnen. Het is ook nog niet zeker of ze in Portugal blijven.

Bliksem

De oorzaak van de bosbrand zou waarschijnlijk te wijten zijn aan verschillende blikseminslagen. “Er was een onweer zonder regen. De bliksem is ingeslagen op verschillende plaatsen, waarna het is beginnen te branden. De hulpdiensten hebben wellicht niet tijdig de wegen kunnen afsluiten”, getuigt onze landgenote Lieve Burssens vanuit Portugal.

Ook Elisabeth Annicaert woont in de getroffen regio in Portugal. Haar eigendom wordt niet bedreigd door de vlammenzee, dus ze moet voorlopig niet geëvacueerd worden. Maar de impact van de felle brand voelt ze wel.

“Ik zie vooral veel rook. De zomerzon breekt er zelfs niet door en de hemel is volledig overtrokken”, getuigt ze aan VRT Nieuws. “De lucht die je inademt, voelt onaangenaam. Daarom evacueren ze nu volop mensen op plaatsen waar je amper nog kan ademen.”