Vleesballen met vergif gelegd op hondenweide

Kasterlee - Wie met de hond gaat wandelen op de hondenweide aan camping Floreal in Lichtaart (Kasterlee) is best extra waakzaam. Vrijdag lagen er enkele vleesballetjes met slakkenvergif in. De politie is op de hoogte gebracht.

Het domein van twee hectare in de bossen langs de Herentalsesteenweg is een populaire plaats om honden uit te laten. "De honden mogen hier los lopen", vertelt Marjan Deboeure uit Herentals. "Vrijdag merkten enkele wandelaars met honden dat er kleine gehaktballetjes lagen met een groene kleur. Er werd ook een lege bus slakkenvergif aangetroffen. De andere hondeneigenaars zijn direct op de hoogte gebracht via de Facebookgroep van de hondenweide. In totaal zijn zes balletjes met vergif gevonden.”

Geert Renders uit Lichtaart ging vrijdagavond met zijn Mechelse herder Fien wandelen in de hondenweide. "Omdat ik de waarschuwingen op sociale media had gelezen droeg Fien uit voorzorg een muilkorf. Dat was geen slecht idee, want ze heeft twee vleesballetjes gevonden. Ze zijn zo klein dat je ze nauwelijks ziet liggen. Bovendien vallen ze door de groene kleur amper op in het bos. Het is duidelijk dat iemand zelf de balletjes van gehakt heeft gemaakt.”

De honden van een vrouw uit Herentals hadden vrijdag een hap genomen van een balletje met vergif. Ze werden naar de dierenarts gebracht en zaterdag stelden de viervoeters het al veel beter. De politie regio Turnhout is op de hoogte gebracht en kwam vrijdag ter plaatse. Het onderzoek loopt en de dader(s) zijn nog niet gekend.