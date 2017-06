An-Sophie Mestach wint het dubbelspel op ITF Manchester

An-Sophie Mestach en de Poolse Magdalena Frech hebben zondag het dubbelspel op het met 100.000 dollar gedoteerde ITF-grastoernooi in het Engelse Manchester gewonnen. Het duo klopte in de finale de Taiwanese Chang Kai-Chen en de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde een uur en 29 minuten.

Dankzij de zege in Manchester mag de 23-jarige Mestach een vijfde ITF-titel aan haar palmares toevoegen, de tweede dit jaar na de overwinning van vorige maand in Bastad aan de zijde van Kimberley Zimmermann. Mestach, 121e op de WTA-ranking in het dubbelspel, pakte ook in het WTA-circuit al twee dubbelzeges. In 2015 met de Tsjechische Barbora Krejcikova in Quebec, en een jaar later in Auckland met Elise Mertens.