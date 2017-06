Dubbelslag voor Bora-Hansgrohe in Slovenië: Bennett wint rit, Majka pakt eindklassement

Sam Bennett heeft de slotrit in de Ronde van Slovenië op zijn palmares gebracht. De Ier van Bora-Hansgrohe vloerde in de sprint Mark Cavendish (Dimension Data) en Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida). De eindzege van Rafal Majka, die zaterdag de koninginnenrit won, kwam niet meer in gevaar.

De laatste rit in de Ronde van Slovenië was er op papier één voor sprinters, maar dat belette niet dat zes renners besloten om mee te springen in een vroege vlucht. Daniel Felipe Martinez (Wilier Triestina), Sebastian Schönberger (Tirol), Gianfranco Visconti (Meridiana Kamen), Jiri Polnicky (Elkov-Author), Davide Ballerini (Androni Giocattoli) en Jaka Primozic (Sloveense selectie) reden een maximale voorsprong van 3:50 bij elkaar.

In het peloton controleerden Orica-Scott, voor sprinter Mezgec - die eerder deze week al een etappe won voor eigen volk - en Bora-Hansgrohe, voor Sam Bennett - al aan het feest in de openingsetappe.

De vluchters werden ingerekend op 11 km van het eind. De sprintvoorbereiding begon en daarin werd Bennett in een zetel naar de finish geloodst. Hij haalde het voor Mark Cavendish, zijn eerste resultaat sinds zijn comeback na een lange afwezigheid uit het peloton omwille van klierkoorts. De eindzege ging naar Rafal Majka die het haalt voor Giovanni Visconti en Jack Haig.