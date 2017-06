Pieter Heemeryck wordt vierde op EK Ironman 70.3

Pieter Heemeryck is zondag vierde geworden op het Europees Kampioenschap Ironman 70.3 in Elsinore. Heemeryck, 2 weken geleden nog zesde in Samorin, had zijn zinnen gezet op dit EK. De wedstrijd werd gewonnen door de Duitser Michael Ralaert. Andi Boecherer, in Hawai nog vijfde, werd tweede en Nills Frommhold vervolledigde het podium.

Na het zwemmen kwam Heemeryck als derde uit het water in het spoor van latere winnaar Michael Ralaert. Tijdens de 90 kilometer fietsen verloor hij een aantal plaatsen, maar tijdens de afsluitende halve marathon kon hij nog opschuiven naar plaats vier.

“Voor een 4e plaats had ik uiteraard getekend, maar als ik zie dat ik maar een dikke minuut van het podium verwijderd ben, had ik op de fiets misschien toch andere keuzes moeten maken”, reageerde Heemeryck achteraf. Jammer genoeg had ik wat materiaalpech met een fietsschoen waarvan de sluiting na de wissel was afgebroken waardoor ik mijn schoen niet kon aansluiten. Fietsen met een losse schoen is niet zo aangenaam, maar gelukkig kon ik de schade beperken. Ik kon nog sterk opzetten in de afsluitende halve marathon, maar het podium zat er vandaag net niet in. Jammer, maar met een 4e plaats huiswaarts keren is uiteraard super en met dit resultaat zou de selectie voor het WK 70.3 nu zeker binnen moeten zijn.”