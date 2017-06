Minuut stilte op Confederations Cup voor Portugese doden

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Portugal en Mexico op de Confederations Cup wordt zondag een minuut stilte gehouden. De Portugese voetbalbond heeft daarom gevraagd, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de bosbranden in de gemeente Pedrógão Grande, die al zeker 57 mensen het leven hebben gekost. “Op deze trieste dag leven we mee met de nabestaanden van alle slachtoffers”, meldde de bond zondag in een verklaring, waar de namen van alle spelers onder staan.