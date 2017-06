Mode Millennials en Instagram-sterren op de catwalk bij Dolce & Gabbana

Heel veel prints, kleur, patronen en gekroonde koningen tijdens de 'King of Hearts'-show van Dolce en Gabbana in Milaan. Voor de nieuwe mannencollectie wilden de ontwerpers jonge millennials en toekomstige it-boys & -girls op de catwalk. Tussen de modellen liepen ook Sistine en Sophia, de dochters van Sylvester Stallone, Dylan, de zoon van Pierce Brosnan en heel veel populaire modellen op Instagram en sociale media. Hoe kleurrijk en opvallend de mannencollectie ook is, er liepen ook enkele jonge vrouwen op de catwalk en die vielen dan weer op door het eenvoudige zwart.