Het leven zoals het is: de naaktcamping

Danielle - Danie voor vrienden - is een echte wereldreiziger en probeert ook graag nieuwe dingen uit. In een openhartige blogpost beschrijft de twintiger deze week haar ervaringen in camping ‘Two Creeks’, waar kleren optioneel zijn.

“Ik contacteerde de Two Creeks camping in het noorden van Minnesota (Amerika, red.) omdat ik zag dat kledij er niet verplicht is. Ik moest in de buurt passeren en het leek me wel een coole plek om eens te ontdekken. Op de site staat dat het een plek is voor nudisten, swingers, homo’s, lesbiennes en transmensen.”

“Toen mijn vriend en ik de camping naderden, kregen we toch wat zenuwen. Waar waren we aan begonnen? Ik vind het wel leuk om soms naakt rond te lopen, maar ik ben geen nudist - en al helemaal geen swinger. Zouden we daar wel onze draai vinden?”

Jongsten op het terrein

“De eigenaar begroette ons en gaf ons een tour. We stopten eerst op een plek die ‘Alaska’ heette en helemaal leeg was. Het was dan ook een rustig weekend. We besloten daar te kamperen, zodat we een plek hadden om te schuilen mocht het allemaal wat te oncomfortabel worden. Maar zover is het nooit gekomen.”

“De tour ging verder en iedereen die we tegenkwamen gaf ons een grote smile en nodigde ons uit in hun hot tub of voor een diner. Gekleed of naakt, iedereen lachte ons toe en was blij om wat nieuwkomers te zien, hoewel we wel duidelijk de jongsten op het terrein waren.”

Ruilhandel

“We hadden enkel snacks bij en gingen verder naar een plek die ‘Misfit Island’ heette, waar we iets konden eten. We wandelden ernaar toe en algauw stonden we als enigen mét kleren tussen tien of vijftien naakte mensen. We haalden onze wodka en chips boven. Ze gaven ons in ruil ontelbare shotjes drank en leidden ons naar het buffet, dat was samengesteld door verschillende gasten.”

“Op de camping wordt geen geld gebruikt: in plaats daarvan wordt alles geruild. Moet er iets aan je caravan gebeuren? Geef iemand dan een biertje. Heb je niks bij? Dan zorgen ze ook wel voor je.”

Vuile mopjes

“Toen het begon te onweren, gingen we uit onze tent en trokken we naar iets wat op een oude schoolbus leek. We hielden onze adem in voor wat we binnenin te zien zouden krijgen. Maar binnen bleek alles prachtig gerenoveerd, met toilet, bed, drinkwater...”

“Ik voelde me zo op mijn gemak tussen mijn nieuwe vrienden dat ik mijn T-shirt uittrok. Ja, er werden vuile mopjes gemaakt, maar we lachten en dronken de hele nacht door. Mijn vriend voelde niet drang om zich uit te kleden en niemand verplichtte hem ertoe.”

“Er was maar één regel: nee is nee. Een regel die door iedereen gekend was én gevolgd werd. Ja, er lagen soms wel swingers op de loer, maar iedereen wilde zich goed voelen in zijn vel. Aanvaard de anderen, en je zal zelf ook aanvaard worden.”

Verliefd

“Ondanks het feit dat we de jongsten waren op het terrein, was het fantastisch. Tegen het einde van de eerste nacht waren we verliefd: op de mensen en hun glimlach, op de mopjes en op de echte connectie die we voelden met de anderen. Naakt, gekleed, swinger of monogaam, homo of hetero, jong of oud: op deze camping bestaan geen grenzen.”

“Er was natuurlijk het seks-aspect van de camping, maar dat overstuurde de rest niet. Bovenal was het een plaats om jezelf te zijn, iets waar je in onze moderne samenleving soms niet meer in slaagt.”