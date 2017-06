Regering maakt einde aan besparingen bij Defensie

De regering heeft beslist om een einde te maken aan de besparingen bij Defensie, wat een van de engagementen was die de NAVO-landen die minder dan 2 procent van hun bruto binnenlands product uitgeven aan hun leger, in 2014 hebben opgenomen.

Dat meldt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zaterdag, nadat hij in een interview met Het Nieuwsblad had opgeroepen voor meer geld voor Defensie. Het nieuws wordt bevestigd door een bron binnen de regering.

"Samen met de beslissing om de missie van de F-16’s in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat en de financiering ervan - geschat op 17,2 miljoen euro - te verlengen, heeft de regering beslist om het budget van Defensie vast te leggen op hetzelfde niveau als in 2016", aldus Vandeput aan Belga.

"Dat betekent per definitie dat de besparingen worden stopgezet", gaat Vandeput verder. Het ministerie van Defensie had jarenlang te lijden onder de besparingen, die ook bij het begin van de legislatuur in 2014 werden bevestigd. Nochtans waren de 28 lidstaten van de NAVO kort daarvoor het engagement aangegaan om een einde te maken aan de erosie van de militairen budgetten en de uitgaven op tien jaar tijd te doen stijgen tot 2 procent van het bbp.

De minister weigert cijfers te geven, en bevestigt ook het cijfer van 51 miljoen extra budget waarover Het Nieuwsblad berichtte niet.

Een bron binnen de regering meldt echter dat tijdens de elektronische ministerraad van vrijdag 56 miljoen extra werd toegekend om "de perimeter van de uitgaven van Defensie te verbreden".

Vers geld

Volgens de bron is 23,11 miljoen euro, afkomstig van de interdepartementale provisie, bedoeld om de lonen van de militairen te doen stijgen. De ministerraad besliste bovendien om de onderbesteding bij Defensie van 22,8 miljoen stop te zetten, terwijl die bij andere departementen blijft bestaan. De rest van het geld is "vers geld" dat opzij werd gehouden om nieuwe beleidspunten uit te voeren, en geld afkomstig van het stopzetten van de onderbesteding in een specifiek dossier.

In totaal zal dus 33 miljoen euro "vers geld" aan Defensie worden toegekend.

Vandeput stelde in het interview, dat de dag voor de ministerraad werd afgenomen, dat die reddingsboei niet voldoende is, en hij vroeg nog extra geld voor zijn departement.

Slechts vijf NAVO-landen gaven in 2016 meer dan 2 procent van het bbp uit aan Defensie: de Verenigde Staten, Estland, Griekenland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar zou ook Roemenië volgen, en volgend jaar Letland.

In juni vorig jaar stelde onze regering in haar strategische visie 1,3 procent van het bbp tegen 2030 als doel, om zo op het Europese gemiddelde te komen.