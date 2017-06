GRASPOP. Oude knarren van Deep Purple nog steeds op topniveau

Dessel - De Britse hardrockgroep Deep Purple heeft zaterdag een heel gesmaakt optreden gegeven op Graspop in Dessel. Enkele leden van de groep zijn inmiddels al de zeventig gepasseerd, maar hun gevorderde leeftijd heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van hun werk. Hun jongste cd ‘Infinite’ is lang niet zo baanbrekend als albums zoals ‘In rock’ en ‘Machine head’, maar staat wel vol met straffe songs.

Deep Purple opende zijn set op het Kempense festival met het nieuwe nummer ‘Time for Bedlam’, dat in sommige passages aan de hoogdagen van Iron Maiden doet denken.

Met ‘Fireball’ en ‘Strange kind of woman’ zaten twee klassiekers uit de jaren zeventig al erg vroeg in de set. Die oude klassiekers zorgden voor momenten van herkenning, en dienden als lepeltjes suiker voor de vele nieuwe nummers die de groep met trots aan het publiek voorstelde.

In ‘Lazy’ mocht toetsenist Don Airey helemaal uit zijn dak gaan met een prachtige solo, iets wat hij daarna tot groot jolijt van het publiek nog enkele keren zou overdoen.

Don Airey. Foto: © Gil Plaquet

Ian Gillan. Foto: © Gil Plaquet

Kloeke opa

Op zijn 71ste kan zanger Ian Gillan de hoge noten van de oerklassieker ‘Child in time’ niet meer aan, en dat nummer is dan ook al een tijdje van de setlist verdwenen.

Maar ook zonder de hardnekkige neiging om de octavenladder te beklimmen, is Gillan nog steeds een behoorlijk zanger. Hij staat tegenwoordig op het podium met de uitstraling van een kloeke opa die evenveel met hardrock te maken heeft als Laura Lynn met flamencomuziek, maar dat deerde niet.

De chemie tussen de vijf groepsleden is na vele jaren samenspel naar een subliem niveau geklommen. Op drummer Ian Paice na is elk groepslid enkele jaren uit de band gestapt, maar hun comebacks zijn stuk voor stuk geslaagd.

Ian Paice. Foto: © Gil Plaquet

Smoke on the water

Deep Purple kon het publiek in Dessel dus bekoren, en spaarde grote klassiekers als ‘Smoke on the water’, ‘Hush’ en ‘Black night’ op tot het einde.

Het aantal toeschouwers voor Deep Purple lag beduidend lager dan dat voor Rammstein een dag eerder, maar de Britse oude knarren waren wel beter in vorm dan hun Duitse evenknieën.

Het overwegend oudere publiek bedankte zijn idolen met een warm en luid applaus. Zanger Ian Gillan stond ervan te stralen. “Dit is fantastisch”, zei hij. Dat was meteen een kort en krachtig woord om dit concert mee samen te vatten.