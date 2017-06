Republikeinse parlementslid Scalise buiten levensgevaar na schietpartij

De toestand van Steve Scalise, de Republikein uit Louisiana die woensdag gewond raakte bij een schietpartij in de buurt van Washington, is nog steeds 'ernstig' maar de man verkeert niet meer in kritieke toestand. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van een mededeling van het ziekenhuis waar Scalise wordt behandeld.

Het Republikeinse kopstuk in het Huis van Afgevaardigden "blijft tekenen van verbetering vertonen", aldus MedStar Washington Hospital Center. "Hij is meer responsief en spreekt met zijn geliefden. De Scalise-familie is zeer dankbaar voor het medeleven en de gebeden."

Scalise raakte samen met vijf anderen gewond bij de schietpartij tijdens een training voor de Congressional Baseball Game in Alexandria, vlakbij de Amerikaanse hoofdstad Washington.

De schutter, die werd geïdentificeerd als de 66-jarige James Hodgkinson, kwam om nadat hij werd neergeschoten door de politie. Hij was een hevige tegenstander van president Donald Trump en de Republikeinen, en had gewerkt voor het campagneteam van de Democraat Bernie Sanders.