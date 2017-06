Politie pakt tientallen jongeren op na afgesproken massale vechtpartij

De lokale politie van de zone Zennevallei heeft zaterdagnamiddag 38 jongeren opgepakt na een massale vechtpartij vlakbij het station van de Beerselse deelgemeente Lot. Dat meldt de politie Zennevallei zaterdagavond. Volgens de politie wijst alles erop dat het om jongerenbendes uit Brussel en Waals-Brabant ging die daar met elkaar hadden afgesproken om op de vuist te gaan. Op 23 januari jongstleden gebeurde iets gelijkaardigs in Lembeek, een deelgemeente van Halle. Of het om dezelfde jongeren gaat, is nog niet duidelijk.

“Kort voor 17.00 uur kregen we een oproep voor een massale vechtpartij in de buurt van het station van Lot”, zegt commissaris Wannes Monteyne van de politie Zennevallei. “Onze ploegen gingen ter plaatse en we kregen ook snel versterking van de federale spoorwegpolitie en de federale reserve, zodat we in totaal 38 jongeren konden oppakken. Eén van hen bleek gewond, de andere vertoonden geen verwondingen. Het ging voornamelijk om minderjarigen. Drie van hen zijn voorlopig nog van hun vrijheid beroofd, de anderen zijn intussen vrijgelaten.”

Volgens de politie lijkt alles erop te wijzen dat het ging om jongerenbendes uit het Brusselse en Waals-Brabant, die speciaal naar Lot waren afgezakt om op de vuist te gaan. Enkele maanden geleden, op 23 januari, deed zich een gelijkaardig incident voor aan het station van de Halse deelgemeente Lembeek. Daar ging toen ook een 40-tal jongeren op de vuist en ook toen was er sprake van jongerenbendes die daar hadden afgesproken om te vechten.

“Of het om dezelfde bendes of jongeren gaat, is nog niet duidelijk”, aldus commissaris Monteyne. “Het valt alleszins niet uit te sluiten.”