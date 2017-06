Opnieuw aardbeving voor Turkse kust

Vijf dagen na de zware aardbeving in de Egeïsche zee, voor de kust van Turkije, is de regio opnieuw door een aardbeving getroffen. Volgens de Turkse rampenautoriteit Afad ging het om een beving met een magnitude van 5,3 op de schaal van Richter.

Net als afgelopen maandag, lag het epicentrum in de Egeïsche Zee, tussen het Turkse district Karaburun en het Griekse eiland Lesbos. Over schade of slachtoffers is nog geen informatie bekend.

Bij de aardbeving van maandag, die een magnitude had van 6,4, werd het dorp Vrisa op Lesbos nagenoeg helemaal verwoest. Een vrouw stierf toen haar woning instortte, en er raakten ook elf mensen gewond.