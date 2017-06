Antwerpse hiphopnamen over de controverse rond ‘Kind van de Duivel’ van Jebroer: “Zo’n hetze is vooral goed voor de artiest”

Controverses in de popmuziek: ze zijn van alle tijden. De voorbije week stond Vlaanderen in rep en roep naar aanleiding van Kind van de Duivel, de hit van de Nederlandse rapper Jebroer die intussen al meer dan 15 miljoen keer bekeken werd op YouTube. Nederlandse dominees sloegen het nummer in de ban wegens de ‘gooi drank en drugs over mijn kist’-tekstregel in het refrein. Is de verontwaardiging terecht, vragen we aan drie mensen uit de Antwerpse hiphopwereld.