Barvrouw uit Beveren in de running voor beste tattoomodel

Beveren-Waas - Jennai is niet alleen het ‘uithangbord’ van sportcafé De Mispelaere in Nieuwkerken, ze siert binnenkort misschien ook de cover van ’s werelds bekendste tattoomagazine. Ze bindt de strijd aan met dertig internationale modellen.

Haar eerste tattoo liet Jennai De Muer (29) uit Verrebroek zetten toen ze 18 jaar was. De inkt werd al snel een passie. “Elke tattoo is een herinnering aan een gebeurtenis in mijn leven. Soms een goede, soms een slechte”, vertelt ze. “Ondertussen is het een kleine verslaving geworden. Ik blijk goed tegen de pijn te kunnen.”

De tattoos van Jennai vielen in de smaak bij de redactie van het wereldvermaarde Amerikaanse tijdschrift Inked Magazine. “Het blad is op zoek naar het beste tattoomodel. Ik werd door hen uitgekozen om samen met 29 anderen deel te nemen aan een finalewedstrijd. Een professionele jury bestaande uit buitenlandse tattoo-artiesten en Sean Dhondt zal alle kandidaten beoordelen op voorkomen, uiterlijk, tattoos en uitstraling. Dat gebeurt op 24 en 25 juni tijdens de tattooconventie Ink Mania in Hasselt. De proeven bestaan onder andere uit een catwalk, een fotoshoot, een online voting en enkele defileershows.”

Het ‘visitekaartje’ van Jennai is de sleeve op haar rechterarm. Daarop staan de zinnen Work like you don’t need the money, love like you’ve never been hurt and dance like nobody’s watching te lezen. “Alles wat in die tekst staat, zit verwerkt in de tekening. Het is een persoonlijk ontwerp van Martinez Tattoo uit Hamme. Met een andere tattoo, een krijger op mijn onderarm, wonnen ze al eens de derde prijs op een tattooconventie.”

Stemmen kan via inkmania.be