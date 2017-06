Vos op kippenjacht richt slachtpartij aan

Sint-Niklaas - Boer pas op je kippen... Het aloude gezegde wordt sinds deze week weer bovengehaald in Belsele, nu een vos een ware slachting aanricht onder de kippen in de buurt van Schrijberg. De getroffen eigenaars waarschuwen om extra waakzaam te zijn.

Voor Luc Schelfaut was het voeren van de kippen en eenden dagelijkse routine, tot het deze week akelig stil bleef. “De kippen en eenden hebben wel hokken, maar ze mogen vrij rondlopen in de achtertuin. Als ik met eten aan de afsluiting van de tuin sta, komen de kippen meteen enthousiast aangelopen. Ik heb veertien kippen, vier eenden en de hanen Piet, Pinokkio en Bruin. Woensdag viel het me al op dat er minder kippen kwamen eten, maar toen zocht ik er nog niets achter. Maar toen ik ze donderdag eten wilde geven, was er geen kip meer te bespeuren. Ik ging rondkijken, maar de tuin was leeg. Uiteindelijk bleek er nog één angstige kip rond te stappen en vond ik een dode hen in een droge waterput. De rest was allemaal verdwenen. Toen ik vrijdag ging kijken, bleek ook de dode kip verdwenen”, doet Luc Schelfaut zijn relaas.

Dode hanen gevonden

Intussen blijkt dat ook de vier hanen en de vier kippen van de buren spoorloos verdwenen zijn. Luc Schelfaut dacht meteen dat er wel eens een vos actief kon zijn in de buurt. Dat vermoeden werd bevestigd toen hij vrijdag de beek naast de tuin ging doorzoeken. “Ik rook een onaangename geur in de tuin en het was snel duidelijk waar die vandaan kwam. Zodra ik in de beek stapte, zag ik al een dode haan liggen. Over heel de lengte van de beek liggen er doodgebeten kippen en eenden, zeker een tiental.”

Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook de hanen Piet, Pinokkio en Bruin. “Piet was nog zo fier en zorgzaam voor zijn kippen. En nu ligt hij daar.” Van de overige kippen is er geen spoor meer. “Ik vermoed dat de vos die al meenam. En aangezien er hier nu geen kippen meer te halen vallen, bestaat de kans dat hij vannacht terugkeert om de dode kippen op te halen”, oppert Luc, die nog niet meteen aan nieuwe kippen toe is. “Als de vos hier nog rondzwerft, heeft het weinig zin om nieuwe kippen te kopen. Tenzij we ze ’s avonds zouden opsluiten.”

Oogje in het zeil

“Voor ons is het nu te laat, maar we willen de anderen Belselenaren ervoor waarschuwen dat er duidelijk opnieuw vossen actief zijn in het Waasland en dat ze best goed op hun kippen kunnen passen.” Luc houdt een oogje in het zeil en hoopt dat die ene kip het overleeft. “Ik begrijp dat de vos beschermd wordt, maar wij zijn wel onze kippen en meteen ook onze eieren kwijt.”