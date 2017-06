Rusland maakt werk van hooliganprobleem: stadionverbod voor notoire vechtersbaas op Confederation Cup

Rusland klopte zaterdag in de openingsmatch van de Confederations Cup Nieuw-Zeeland met 2-0. Voor Alexandre Chpryguine, voorzitter van de Russische supportersfederatie en extreemrechtse ultranationalist, werd het toch een dag in mineur. Chpryguine kreeg twee uur voor de match een stadionverbod en mocht de Sint-Peterburgse Piter Arena niet betreden.

“Twee uur voor aanvang van de match kreeg ik een mail dat mijn ticket geannuleerd was”, deed een schijnbaar verbouwereerde Chpryguine zijn verhaal. “Ik had 500 kilometer gereden en achtduizend roebel (123 euro) betaald voor mijn wedstrijdticket. Ik overweeg om klacht in te dienen.”

Chpryguine, een notoir hooligan, kwam tijdens het EK 2016 in het nieuws, nadat hij samen met andere Russische ‘supporters’ in Marseille slaags geraakte met Engelsen. Chpryguine werd hierop het land uit gezet, om enkele dagen later terug te keren naar Frankrijk en de lokale autoriteiten uit te dagen met foto’s van zichzelf rond het stadion. De politie zette de amokmaker echter zonder pardon opnieuw op het vliegtuig richting Rusland.

Maar ook in eigen land kent Chpryguine weinig remmingen. Zo is hij geregeld betrokken bij georganiseerde knokpartijen tussen rivaliserende supportersgroepen uit Moskou.

De Confederations Cup geldt als generale repetitie voor het WK 2018, waarbij de Russische ordediensten de strijd tegen het hooliganisme nu al opvoeren. Zo is er een lijst opgesteld met (voorlopig) 191 hooligans die een stadionverbod hebben.