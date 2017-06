Floyd Mayweather is op zijn hoede voor “competitiebeest” Conor McGregor

Floyd Mayweather heeft voor het eerst gereageerd op zijn rentree in de ring om het op 26 augustus in Las Vegas op te nemen tegen de Ierse kooivechter Conor McGregor. “Mijn tegenstander is een echt competitiebeest, zijn fans hebben gelijk dat ze achter hem staan”, aldus de 40-jarige bokslegende.

“Met mijn toezegging tot de kamp heb ik de mensen gegeven wat ze verlangden”, sprak Mayweather. “Ik maakte een einde aan mijn carrière, maar het publiek wilde mij terug in de ring zien. Zowel ik als McGregor zijn erg gelukkig dat het gevecht nadert, ik ben echt ongeduldig. Menen waarnemers dat een MMA-vechter kansloos is in een kamp volgens de regels van het boksen? McGregor is een te duchten rivaal en zijn supporters hebben het bij het rechte eind te geloven in hem.”

Mayweather ging in september 2015 op bokspensioen. Hij verloor gedurende zijn carrière geen enkele van zijn 49 officiële wedstrijden. De 28-jarige McGregor is de eerste ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden van de populaire UFC, de grootste organisatie in de vechtsporten onder de noemer Mixed Martial Arts.