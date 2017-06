Zelfverklaarde grappenmaker gebruikt ‘magische krachten’ om borsten te betasten

Een Chinese man en zelfverklaarde grappenmaker ligt onder vuur en zal mogelijk voor de rechtbank moeten verschijnen nadat hij beelden van zijn meest recente ‘grap’ op internet publiceerde. In de video vertelt de man aan vrouwen dat hij een goochelaar is en doet hij vervolgens een ‘truc’ zodat hij aan hun borsten kan zitten. De video van de blogger en grappenmaker zorgt voor ophef en startte een debat over de veiligheid van vrouwen in China.

De beelden van de goochelaar werden deze week verspreid via het Chinese sociale mediaplatform Miaopai, waar de video intussen verwijderd is. In het filmpje loopt de man, die zich Chris Xu noemt, rond in het centrum van de Chinese stad Chengdu en vraagt hij aan verschillende vrouwen of hij hen een magische truc met een muntje mag tonen. Terwijl hij wat uitleg geeft en de vrouwen op hun gemak stelt, drukt hij het muntje tegen de borstkas en begint hij hun borsten te betasten.

De bal ging aan het rollen toen een winkeleigenaar uit de buurt de video online zag en de politie contacteerde. Volgens een Chinese online krant kwam de politie de man al op het spoor en wordt de zaak verder onderzocht. De overheid vraagt aan vrouwen die het slachtoffer werden van de man, om zich te melden.

Meester in het versieren van vrouwen

De magiër in de video is een bekende blogger in China en heeft meer dan 40.000 volgers op Sina Weibo, een platform dat vergelijkbaar is met Twitter. De man publiceerde eerder al video’s met de titel ‘hoe vrouwen te versieren’ en vroeg vrouwen onder andere welke tampons ze gebruiken en of ze met hem naar bed willen. Hij geeft zichzelf dan ook de veelzeggende titel Pick-up Master of ‘Meester in het versieren van vrouwen’.

Nadat hij donderdag in het oog van de storm terechtkwam door zijn video, postte Xu een korte boodschap waarin hij zijn excuses aanbiedt. Duizenden gebruikers van Chinese sociale media zijn echter nog steeds ontevreden en noemden de man al “tuig” en “pervert”. Anderen zijn eerder bezorgd omdat de vrouwen in de video niet van zich afslaan of zich wegtrekken en opperen dat hij hypnose gebruikt om zijn slachtoffers onder controle te houden. Nog anderen vragen zich af waarom er geen omstanders ingrijpen, aangezien de grappenmaker op klaarlichte dag filmt.