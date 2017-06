Portugees houdt Laurens De Plus van eerste profzege in Ster ZLM Toer

Jose Gonçalves (Katusha Alpecin) toonde zich zaterdag de sterkste op de stuwdam van La Gileppe in de Ster ZLM Toer (cat. 2.1). De Portugees ontsnapte samen met Laurens De Plus op 30 kilometer uit een groepje met favorieten en hield de renner van Quick-Step Floors in de sprint achter zich. Gonçalves neemt ook de leiderstrui over van de Sloveen Primoz Roglic.

In de Ster ZLM Toer stond zaterdag de koninginnenrit met start in Verviers en aankomst na 186 kilometer op La Gileppe op het programma, goed voor heel wat kilometers bergop en de enige kans voor klimmers om zich in de Nederlandse rittenkoers te tonen. Maxim Belkov, Wesley Kreder, Brian Van Goethem, Folkert Oostra en de Belgen Antoine Warnier, Quinten Hermans en Daan Soete tekenden present in de vroege vlucht, die in het eerste wedstrijduur vorm kreeg. De zeven kregen maximaal 4:25 van het peloton. De Ardense hellingen zorgden er al gauw voor dat de kopgroep tot twee stuks werd herleid: Maxim Belkov en Antoine Warnier.

Toen de kloof tussen de vluchters en een uitgedund peloton onder de minuut daalde, besloten leider Roglic, Pim Lightart, José Goncalves, Laurens ten Dam en Laurens De Plus de sprong naar voren te maken. Op 44 kilometer ontstond zo een niewe kopgroep van zeven. Daaruit ontsnapten Gonçalves en De Plus op 30 kilometer van de aankomst. Snel hadden ze 1:15 voorsprong en het duo bleef voorop. Met 35 seconden bonus vatten ze de slotkilometer aan en aan de finish was het de Portugees die de ritzege en de leiderstrui pakte.

Uitslag etappe 4 (Hotel Verviers - La Gileppe)

1. José Gonçalves

2. Laurens De Plus

3. Primoz Roglic

4. Maxime Vantomme

5. Soren Kragh Andersen

