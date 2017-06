Pierre Rolland wint koninginnenrit in Route du Sud

Pierre Rolland (Cannondale-Drapac) heeft zaterdag de koninginnenrit in de 41e editie van de Route du Sud (cat. 2.1) gewonnen. De 30-jarige Fransman kwam na 167 kilometer van Saint-Gaudens naar Gavarnie-Gèdre alleen boven. De Italiaan Gianni Moscon hield 42 seconden later de Ecuadoraan Richard Carapaz achter zich om de tweede plaats.

Silvan Dillier (BMC) finishte op 55 seconden als vijfde en is de nieuwe leider. De 26-jarige Zwitser lost de Fransman Julien Loubet af en heeft één seconde voor op Carapaz. De Fransman Kenny Ellissonde is op 1:38 derde.

Het peloton kreeg drie stevige cols in de Pyreneeën voor de kiezen. Elf renners besloten niet te wachten tot het slotspektakel en trokken er na 40 kilometer op uit. Dat waren Joaquin Rojas, Silvan Dillier, Jonathan Lastra Martinez, Gianni Moscon, Sergey Chernetsky, Nicolas Edit, Julien Antomarchi, Christophe Riblon, Quentin Jauregui, Pierre Rolland en Aitor Gonzalez. Dillier, nochtans tweede in het klassement op 24 seconden van leider Loubet, glipte dus ook mee en daar zag het peloton geen graten in, al werd de bonus wel onder controle gehouden. Op de Tourmalet spatte de kopgroep uit elkaar en bleven enkel Moscon, Rolland, Edet en Dillier over. De Zwitser en Edet moesten onderweg eveneens lossen, maar Dillier vocht voor wat hij waard was en kwam voor de slotklim opnieuw bij het leidersduo aansluiten. Het peloton was niet ver en onder impuls van Team Sky, ook al zat Moscon vooraan, naderde het snel op het leiderstrio. Loubet kon het tempo van Geraint Thomas niet houden in de groep met favorieten en viel terug. Eerder had ook Wout Poels zijn ploegmaten moeten laten rijden.

Vooraan boog Dillier op 5 kilometer van de finish het hoofd en één kilometer later ging het ook te snel voor Moscon. Rolland reed zo naar zijn tweede seizoenszege. Ook in de Giro won hij een bergrit. In de strijd om de leiderstrui werd het nog spannend, want Dillier zakte niet helemaal door het ijs en zou uiteindelijk als vijfde finishen. Intussen was uit de groep met favorieten Rigoberto Uran samen met Carapaz weggesprongen en voorbij Dillier gesneld. Carapaz zou als derde finishen, maar kwam finaal één seconde te kort om de leiderstrui te pakken.

1. Pierre ROLLAND (Cannondale-Drapac) 4u56'06"

2. Gianni MOSCON (Team Sky) + 42"

3. Richard CARAPAZ (Movistar Team)

4. Rigoberto URAN (Cannondale-Drapac)

5. Silvan DILLIER (BMC Racing Team) + 55"

6. Hubert DUPONT (AG2R La Mondiale) + 1'23"

7. Eduardo SEPULVEDA (Fortuneo-Vital Concept) + 1'41"

8. Bakhtiyar KOZHATAYEV (Astana Pro Team) + 1'49"

9. Sergio Luis HENAO (Team Sky) + 2'15"

10. Kenny ELISSONDE (Team Sky)

