Je slanker voelen in een halfuur tijd, het kan

Een work-out van een dertigtal minuten zorgt er niet alleen voor dat je je beter voelt, het zorgt er ook voor dat je jezelf achteraf slanker en sterker zult vinden.

De resultaten komen uit een nieuwe studie, gepubliceerd in 'Pyschology of Sport and Exercise'. Voor dit onderzoek werden vrouwen onderzocht met een vrij laag zelfbeeld. De ene groep deed een work-out van een dertigtal minuten, de andere hield het rustig en las een boek. De vrouwen die gesport hadden, keken meteen na de work-out al helemaal anders naar zichzelf. En dat effect bleef vrij lang hangen.

Wie oefeningen doet maakt endorfines vrij, en die geven je humeur een boost. "Maar de resultaten van dit onderzoek gaan toch nog een stap verder", verklaart Kathleen Martin Ginis, professor aan de University of British Columbia in Canada. "Dit onderzoek toont aan dat vrouwen na een work-out ook echt anders naar zichzelf gaan kijken. Ze voelen zich slanker en sterker, en dat geeft hun zelfvertrouwen uiteraard een grote boost."

Heb je weer zo'n dag waarop je in de spiegel kijkt en denkt 'neen, dat is het niet', dan is beweging echt het allerbeste advies. "En verken je grenzen", aldus de professor. "Maak je workout gerust iets zwaarder. Je zal achteraf alleen nog maar beter naar jezelf kijken en denken 'wauw, ik heb dat toch wel weer goed gedaan'".