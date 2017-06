Flipkens en Cibulkova kronen zich tot winnaars dubbeltoernooi Rosmalen

Kirsten Flipkens heeft, aan de zijde van de Slovaakse Dominika Cibulkova, de dubbeltitel op het WTA-toernooi in het Nederlandse Rosmalen veroverd. In de finale haalden Flipkens en Cibulkova het na één uur en 27 minuten na een supertiebreak (4-6, 6-4 en 10/6) van thuisspeelsters Kiki Bertens en Demi Schuurs.

In het enkelspel werd Flipkens, nummer 75 op de WTA-ranking, woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het Ricoh Open. Ze ging met 3-6, 6-1 en 6-2 onderuit tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 49).

Kirsten Flipkens telt één WTA-titel in het dubbel op haar erelijst. In september 2016 pakte ze samen met de Zweedse Johanna Larsson de eindzege in het Zuid-Koreaanse Seoel (hardcourt). Met diezelfde Larsson verloor ze eind mei de finale van het toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel).

Voor de 28-jarige Cibulkova, momenteel nummer zes van de wereld in het enkelspel, is het de eerste dubbeltitel op WTA-niveau. Ze won wel al acht individuele WTA-titels.