Deze mama krijgt na de bevalling de schok van haar leven

Geboortefotograaf Neely Ker-Fox nam al heel veel foto's tijdens bevallingen maar zegt zelf dat dit hét beeld is dat ze vast nooit meer zal kunnen maken. Wanneer Dara Crouch de pasgeboren baby in haar handen krijgt en ontdekt dat ze net bevallen is van een jongen, is de mama compleet van de kaart.

Dara Crouch wilde het geslacht van haar baby op voorhand niet weten. Omdat ze al een meisje had en dacht dat het weer een meisje zou worden, was ze compleet verrast toen de gynaecoloog haar een zoontje in de armen duwde. Aan haar kant van de familie trouwens het eerste jongetje in vijftig jaar!



"Mijn man dacht meteen dat het een jongetje zou zijn. Ik was niet overtuigd en dacht echt dat ik de babykleertjes van mijn dochter opnieuw zou kunnen gebruiken", vertelt de mama aan de Amerikaanse website Popsugar.



Dara wist dus even compleet niet waar ze het had en dit moment werd prachtig vastgelegd door fotografe Neely Ker-Fox. "Zo verbaasd, enthousiast en verliefd, dit had ik nog niet veel meegemaakt", vertelt de fotograaf nog.

'De beste reactie in meer dan zes jaar geboortefoto's nemen', schrijft ze onder een post op Facebook.