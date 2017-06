“Laat bij deze hitte nóóit je hond in de auto achter”

De Mechelse herder Sathi was volledig uitgedroogd na twee uur in de koffer van een snikhete wagen. Kort nadien overleed hij. Foto: rr

Geel - Twee uur zat hij opgesloten in een geparkeerde auto die in volle zon in het centrum van Geel stond. Toen Mechelse herder Sathi eindelijk werd bevrijd, verkeerde hij al in comateuze toestand. Enkele uren later overleed hij.

Het baasje van Sathi had donderdagnamiddag zijn auto geparkeerd in de Nieuwstraat in Geel. De hond moest in de koffer blijven terwijl hij het centrum introk. Op een bepaald moment zag een ongeruste voorbijganger het uitgeputte dier in de wagen zitten. Hij verwittigde meteen de politie.

De agenten bevrijdden de tien maanden oude Mechelse herder door een raam van de auto te verbrijzelen. Sathi werd onmiddellijk naar de dierenarts gebracht. “Hij was helemaal uitgedroogd door de hitte en verkeerde in comateuze toestand”, vertelt An Geysen van DAP PetCare in Geel. “Zijn lichaamstemperatuur was niet meetbaar. We hebben hem met een infuus vocht en medicatie toegediend om nier- en hersenschade tegen te gaan. Het was toen al duidelijk dat zijn overlevingskansen klein waren. ’s Nachts rond 3u is hij gestorven. Een kleine troost is dat Sathi zijn laatste uren niet bewust heeft meegemaakt.”

De eigenaar van de hond kreeg de volgende ochtend het slechte nieuws te horen. “Hij was heel erg aangeslagen. Uiteraard heeft hij dit ook niet gewild. Blijkbaar moest hij donderdag in een interimkantoor zijn en dat duurde langer dan verwacht, waardoor de hond een tweetal uren in de auto is achtergebleven”, zegt dierenarts An Geysen.

“Het is een zeer spijtige zaak, maar gelukkig krijgen we zelden dieren binnen die te lang in een auto hebben gezeten. We hebben nu op onze Facebookpagina nogmaals een waarschuwing gezet. Een afgesloten auto die in de zomer in de zon staat, is na amper enkele minuten al bijna te vergelijken met een sauna. Laat dus nooit honden – en natuurlijk ook geen kinderen – in de auto achter, hoe kort je ook afwezig bent”, geeft An Geysen nog mee. In de wagen kan de temperatuur al snel oplopen tot 60 graden en meer.

Crematorium betaalt zelf uitvaart

Het tragische overlijden lokte meteen heel wat reacties uit. Zo zorgde de organisatie Geels Hart voor Dieren ervoor dat Sathi werd opgehaald door Kuaga Huisdierencrematorium in Lommel, waar de Mechelse herder een waardig en sereen afscheid zal krijgen. Het crematorium neemt ook de kosten daarvan op zich, als eerbetoon aan Sathi. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld tegen de eigenaar van de hond. De kans is groot dat hij voor de rechtbank zal moeten verschijnen.

Om nog meer tragedies zoals het overlijden van Sathi te vermijden, heeft het Blauwe Kruis, een vzw die zich inzet voor dierenwelzijn, aangekondigd om deze zomer voor het eerst ‘hittebrigades’ in te zetten in Oostende. Als de vrijwilligers een dier aantreffen in een oververhitte auto, zullen ze de politie verwittigen of zelf proberen om het te bevrijden. Het Blauwe Kruis hoopt dat het initiatief ook in andere gemeenten ingang zal vinden.