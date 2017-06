Antwerpse politie te loslippig tegenover New Yorkse collega’s

De Antwerpse politie is op de vingers getikt omdat ze delicate informatie uit een Belgisch terrorisme-onderzoek met het politiekorps van New York zou hebben gedeeld. Dat staat in het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie die de aanslagen van 22 maart onderzoekt.

De Antwerpse politie sloot eind 2015 een akkoord met de NYPD om nauw te gaan samenwerken. Vijf jaar lang zouden beide hun kennis en hun ervaring delen, ook in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

Opsporingsbericht

Maar volgens het rapport zou de Antwerpse politie ook informatie over een intern nationaal opsporingsbericht van de federale politie hebben gedeeld, terwijl dat binnenskamers moest blijven. Ons land werd daarover door Nederland ingelicht, dat de informatie van de FBI had gekregen. De Belgische verbindingsofficier in Washington bleek niet op de hoogte te zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt het incident: “Dit soort info moet via de geijkte kanalen worden uitgewisseld.”

Politie ontkent

De Antwerpse politie ontkent dat ze rechtstreeks gerechtelijke of geheime informatie deelde. “De informatiedeling beperkt zich tot info uit open bronnen. In dit geval ging het over het delen van een Franstalig krantenartikel.”

Het zou gaan om een artikel waarin het opsporingsbericht was uitgelekt.