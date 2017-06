Vrouwen met hakmessen, scharen en een vergrootglas... In dit toilet zijn je edele delen niet veilig

In deze toiletten in een pub in India is rustig plassen er niet bij. Boven de urinoirs hangen schermen met filmpjes, waardoor het lijkt alsof vrouwen in die video je edele delen bekijken terwijl je plast. En daar blijft het niet bij, de vrouwen halen ook een hakmes of een schaar boven en doen alsof ze je edele delen gaan afknippen of hakken. Of wat te denken van het vergrootglas dat wordt bovengehaald? De toeristen die de video maakten, hebben alvast erg veel lol. Hier is zeker al meer dan één man vertrokken met een natte plek op zijn broek. In het toilet blijven mikken jongens, hoe gevaarlijk het ook lijkt!