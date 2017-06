Lille - Geocachers of schattenjagers krijgen met het koffie- en theehuis Geotea in de Rechtestraat in Lille een eigen uitvalsbasis. Zaakvoerders Jolien Van der Steen (28) en haar vriend Jenno Hallaert (23) willen half juli hun gloednieuwe zaak openen.

Geotea is de voor de hand liggende samentrekking van geocaching en tea. Geocaching is de term voor een zoektocht naar een cache of virtuele schat met een gps en tea staat symbool voor een thee- en koffiehuisje. ...