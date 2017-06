Beerse / Turnhout - De strafrechter in Turnhout heeft de Brit John C. (73) uit Breda veroordeeld tot vijftien maanden effectieve celstraf en 6.000 euro boete voor de kweek van cannabis en de diefstal van elektriciteit.

Tijdens een huiszoeking op 31 mei van vorig jaar in zijn woning in de Nieuwe Dreef in Beerse trof de politie 463 cannabisplanten aan. Uit vrees voor zijn leven weigerde John C. zijn opdrachtgevers te ...