Lier - De gemeenteraad heeft beslist om het in 2014 gestolen Pallieterbeeldje terug te kopen. Het beeldje van kunstenaar Pierre Van Eester werd destijds uit een tuin in het begijnhof van Lier ontvreemd.

Het beeldje werd in november 2016 teruggevonden na een oproep van de stad. Iemand had het te goeder trouw op de rommelmarkt in Heist-op-den-Berg op de kop getikt. “Nu het parket die persoon als ...