Lier - Schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA) deelde gisteren op de evenementenweide naast het stadspark gratis kippenbouten en worstjes uit. Hij had ze zelf gebakken op de publieke barbecue die er sinds vorige week staat. Iedereen mag de barbecue vanaf nu tot 30 oktober gratis gebruiken.

“Een openbare barbecue hebben ze al langer in Antwerpen en in enkele andere gemeenten, maar de ­Lierenaars bleven op dat vlak nog op hun honger zitten. Daarom startten we begin dit jaar een zoektocht ...