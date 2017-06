Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet -

De nieuwe thriller van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Chanette Paul begint in Zuid-Afrika en neemt de lezers mee naar Congo en naar ons land. De ontknoping speelt zich af in Lillo. De Kontichse Elke Van den Bergh vertaalde de boeken in het Nederlands.