IN BEELD. Rammstein zet Graspop op stelten

Dessel - De eerste volwaardige festivaldag van Graspop leek wel één groot voorprogramma voor Rammstein. Maar om middernacht was het eindelijk zover.

De eerste Graspopdag was helemaal uitverkocht, goed voor 50.000 tickets, en toch was er in de namiddag niet veel te merken van een overvolle wei. Want heel veel mensen kwamen vrijdag vooral voor Rammstein. Die band begon pas om middernacht aan zijn spektakelset, waardoor het Graspop-personeel aan de inkom tot ’s avonds laat inkombandjes moest controleren.