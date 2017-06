Iconische tv-serie Kapitein Zeppos belandt in 2019 op witte doek

Kapitein Zeppos, een van de populairste jeugdreeksen ooit van de openbare omroep, krijgt een eigen speelfilm. “Een modern verhaal voor alle leeftijden met knipogen naar de oorspronkelijke reeks”, zo belooft producent Peter Bouckaert.

Geen tv-held die in Vlaanderen zo populair is als Kapitein Zeppos. Dankzij de herhalingen van de drie reeksen groeiden verschillende generaties op met de gentleman-avonturier wiens cultstatus zelfs tot in Japan, Nieuw-Zeeland en Jamaica reikte. Toch kreeg Zeppos, die in 1964 voor het eerst op de BRT te zien was, nog nooit een update. Tot nu, want in 2019 mogen we de film Zeppos verwachten.

“Vreemd, want Kapitein Zeppos is toch een beetje de Vlaamse Indiana Jones. Ik liep allang met het idee die figuur naar de film te brengen. Nu hebben we de rechten op het personage gekocht, en Wouter Van Haver (die onder meer meewerkte aan de tv-reeks ‘De Ridder’, red.) heeft een scenario klaar”, aldus Peter Boeckaert van productiehuis Eyeworks. “Zeppos wordt geen nostalgische remake, wel een nieuw, spannend en eigentijds verhaal waar een stukje Belgische geschiedenis aan wordt gekoppeld. Wat precies, kan ik niet verklappen, maar het wordt alleszins een familiefilm die een publiek van 12 tot 88 zal aanspreken. Voor hen die de tv-serie kennen, zullen er beslist een paar knipogen naar het origineel in zitten.”